موجز أخبار الزمالك وبيراميدز والأهلي والأندية المصرية

أسدل الستار على يوم حافل بالعديد من الأحداث المهمة والمثيرة في الأندية المصرية على رأسها الفوز الذي تحقق لصالح بيراميدز على حساب الزمالك بهدف نظيف ببطولة الدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

بيراميدز يحتفل بصدارة الدوري وإسقاط القطبين

احتفل نادي بيراميدز بصدارة الدوري وإسقاط القطبين الأهلي والزمالك في أقل من 5 أيام، وهو ما أكده تركي آل الشيخ، مالك النادي عبر حسابه على ”فيسبوك“.

واعتذر آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لطه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد أن هاجمه من قبل بسبب تصريحاته التي انتقد فيها تجربة بيراميدز.

وأكد آل الشيخ أن فريقه قدم مباراة كبيرة، موضحا أن حكم اللقاء النرويجي هومبر نيلسون تغاضى عن طرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك 3 مرات، وتوقع مالك بيراميدز تتويج الأهلي بلقب الدوري.

دياز يحلم بالتتويج ويشيد بدونجا

يحلم الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز بالتتويج بلقب الدوري المصري.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي، إن الفريق سيلعب من أجل الفوز بالدوري وإهدائه إلى المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي، موضحاً أن بيراميدز قدم مباراة كبيرة.

ودافع دياز عن لاعبه السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق، بعد إضاعته ضربة جزاء، مشيداً بنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق بعد مشاركته رغم وفاة والده.

غضب زملكاوي ضد جروس وحكم لقاء بيراميدز

يسود غضب زملكاوي جارف ضد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض وطريقة إدارته لمباراة الفريق ضد بيراميدز.

وهاجم أيضاً مشجعو الزمالك الحكم النرويجي؛ بسبب قراراته بينما التزم مسؤولو القلعة البيضاء الصمت في ظل الارتباط بخوض لقاء النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، ببطولة كأس الكونفدرالية.

مجلس الأهلي يكذب الخلافات عملياً

كذب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنباء الخلافات بين الخطيب ونائبه العامري فاروق.

وحضر الخطيب والعامري مران الأهلي لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب المصري، يوم الخميس المقبل.

وشارك رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي في جزء من مران الفريق اليوم الثلاثاء، بينما استمر غياب شريف إكرامي حارس المرمى.

المصري يحشد أسلحته لمواجهة الأهلي

حشد النادي المصري أسلحته لخوض مباراة الأهلي وضم إيهاب جلال المدير الفني 22 لاعباً لخوض المباراة، وشدد النادي على رفضه إسناد تحكيم اللقاء إلى حكم عربي مطالباً بتحكيم أجنبي.