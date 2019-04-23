مباراة الزمالك وبيراميدز.. لاعبو الفريق الأبيض يشتبكون مع مصور صحفي (صور)

انتهت مباراة الزمالك ضد بيراميدز باشتباكات من جانب لاعبي الفريق الأبيض، عندما حاولوا الاتجاه لحكم المباراة النرويجي هومبر نيلسون، مع إطلاقه صافرة نهاية اللقاء، على ملعب الدفاع الجوي مساء الثلاثاء، والمؤجل من الجولة 26 للدوري المصري.

وحاول بعض اللاعبين الاحتكاك مع الحكم، بعد أن أعلن عن خسارة الفريق الأبيض بهدف وحيد سجله مدافع بيراميدز علي جبر، واعترضوا على قراراته التي اتخذها خلال المباراة بشدة، وحاول عدد منهم الاعتداء عليه.

وتدخلت قوات الأمن لإبعاد اللاعبين عن الحكم بعد نهاية اللقاء، كما حرص بعض لاعبي الزمالك على تهدئة غضب زملائهم.

وتم تداول صور لإداري الزمالك وهو يركل أحد الأشخاص، ليثبت بعد ذلك أنه أحد المشجعين وحاول اقتحام الملعب وسرقة أحذية اللاعبين، ليقوم الإداري بالاشبتاك معه.

كذلك دخل بعض لاعبي الزمالك في مشادة مع أحد المصورين الصحفيين ظنا منهم أنه يحتفل مع لاعبي بيراميدز قبل أن تنتهي جميع المشادات بعد تدخل الجهاز الفني للفريقين وأمن ملعب الدفاع الجوي.

وتدخل محمد إبراهيم قائد الزمالك في المباراة وتوجه بالاعتذار للمصور سريعا.

وأدار مباراة بيراميدز والزمالك الحكم النرويجي أولي هوبر نيلسين وأخرج 10 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين بواقع 7 للأبيض و3 لبيراميدز.

بيراميدز تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ58 نقطة. لكن بيراميدز لعب 29 مباراة بينما لعب الزمالك 27 لقاء والأهلي 26 فقط.