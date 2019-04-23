بيراميدز يهزم الزمالك وينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل المدافع علي جبر هدفًا في مرمى فريقه السابق ليقود بيراميدز للفوز 1-صفر على الزمالك والانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ورفع بيراميدز، الذي هزم الأهلي بالنتيجة نفسها يوم الخميس الماضي، رصيده إلى 63 نقطة ليفض الشراكة مع الزمالك المتراجع للمركز الثاني برصيد 60 نقطة لكن بيراميدز خاض مباراتين أكثر.

ويملك الأهلي 58 نقطة في المركز الثالث قبل مواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الخميس.

واستفاد جبر من ركلة ركنية نفذها عبدالله السعيد حين أفلت من رقابة التونسي حمدي النقاز ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25.

وكاد بيراميدز يضاعف التقدم سريعًا عندما حصل جبر على ركلة جزاء بعد مخالفة من النقاز وأراد المهاجم السوري عمر خربين تنفيذ الركلة على طريقة ”بانينكا“ لكن الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) أمسك الكرة بسهولة.

وغابت خطورة الزمالك الهجومية في معظم الفترات وافتقد الإبداع في غياب صانع اللعب التونسي فرجاني ساسي للإصابة.