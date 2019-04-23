المشير محمد حسين طنطاوي يظهر في مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري (فيديو)

عاد المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، إلى الظهور مجددًا، بعد اختفائه خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال حضوره مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وظهر طنطاوي في المقصورة الرئيسة لاستاد الدفاع الجوي، قبل دقائق من بداية مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وتواجد وزير الدفاع المصري الأسبق، في المقصورة الرئيسة، بجوار حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان طنطاوي قد غاب عن الظهور العام خلال السنوات الماضية، منذ تركه منصبه عام 2013.

وتعد مواجهة الزمالك وبيراميدز مصيرية وحاسمة إلى حد كبير لشكل المنافسة في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأبيض صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، متفوقًا على بيراميدز الذي يملك العدد نفسه من النقاط، بفارق الأهداف.