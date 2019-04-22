شهد الاثنين العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية، خاصة مع ختام الاستعدادات للمواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز الثلاثاء في بطولة الدوري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

طاقم نرويجي لمباراة الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين النرويجي هوبر نيلسون حكمًا لمباراة بيراميدز وضيفه الزمالك المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري.

وجاء قرار إسناد المباراة لتحكيم أوروبي بناء على طلب بيراميدز، ووصل طاقم التحكيم إلى مصر تمهيدًا لإدارة اللقاء.

خبر صادم للاعب بيراميدز.. وعودة بينافينتي

تلقى نبيل عماد دونغا لاعب وسط بيراميدز خبرًا صادمًا لوفاة والده، ولكن اللاعب تمسك بخوض اللقاء أمام الزمالك، وقدم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز تعازيه للاعب في وفاة والده.

وأعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه للمباراة، وشهدت عودة البيروفي كريستيان بينافينتي بعد تعافيه من الإصابة بجانب السوري عمر خربين بعد نهاية الإيقاف.

الزمالك يحشد أسلحته وغياب بوطيب

حشد فريق الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان غروس، أسلحته لخوض مباراة بيراميدز بعد ختام تدريبات الفريق الأبيض.

وشهد المران الأخير للزمالك إعلان القائمة التي شهدت غياب المغربي خالد بوطيب بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.

وضمت قائمة الزمالك محمود جنش وعماد السيد لحراسة المرمي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام ومحمود الونش والتونسي حمدي النقاز وبهاء مجدي وعبدالله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمود كهربا ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن، وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر ويوسف أوباما وأيمن حفني في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

الغيابات تحاصر الأهلي أمام المصري

تحاصر الغيابات النادي الأهلي قبل لقاء المصري البوسعيدي في الدوري يوم الخميس المقبل.

ويغيب عن الأهلي حسام عاشور ومحمد هاني للإصابة بجانب كريم وليد نيدفيد ورمضان صبحي وسعد سمير ووليد سليمان؛ بسبب الإصابات وأيضًا عمرو السولية ومحمد الشناوي حارس المرمى ومروان محسن للإيقاف، كما تتضاءل فرص لحاق شريف إكرامي حارس المرمى لعدم الجاهزية.

ورفض الأهلي سفر رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق إلى ألمانيا للعلاج من إصابته بشد في العضلة الأمامية.

محاولات لنقل لقاء الأهلي والمصري

تجرى محاولات لنقل لقاء الأهلي والمصري إلى ملعب المكس بالإسكندرية بدلًا من ملعب الجيش الثالث بالسويس.

ويسعى الأهلي لإقناع الأمن بنقل اللقاء إلى ملعب المكس بدلاً من ملعب الجيش الثالث بالسويس.

مدرب جديد للنجوم.. والنحاس يجدد للمقاولون

أعلن نادي النجوم تعيين رمضان السيد مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بعد قبول استقالة المدير الفني السابق مؤمن سليمان.

وجدد عماد النحاس عقده مع المقاولون العرب بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة المقاولون خلال الساعات القادمة.