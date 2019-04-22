كاسونغو يعود لنادي الزمالك ومهاجم المصري ينتظر رأي كريستيان غروس

باتت عودة الكونغولي كابونغو كاسونغو، لاعب نادي الزمالك المصري والمعار لنادي الوحدة السعودي، إلى صفوف القلعة البيضاء محسومة بشكل كبير.

وذلك بعدما استقرت إدارة نادي الزمالك على تسويق الثنائي المغربي حميد أحداد وخالد بوطيب، وتوجيه الشكر لهما، بعدما اكتفى كل منهما بهدف وحيد في شباك بتروأتلتيكو الأنغولي ونصر حسين داي الجزائري في دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب المدير الفني من إدارة النادي ضرورة عودة كاسونغو عقب انتهاء إعارته، مع البحث عن مهاجم سوبر بجواره، خاصة أن هذا المركز لم يعد به سوى عمر السعيد فقط.

وتواصل مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية مع عدد من الوكلاء لترشيح عدد من المهاجمين الأفارقة، كما وضعت إدارة النادي النيجيري أوستين أموتو، مهاجم النادي المصري، تحت المنظار بعد تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الماضية، وسيتم عرض أمره على الجهاز الفني، الذي إذا ما وافق، فسيتم التفاوض بعدها مباشرة مع إدارة ناديه.