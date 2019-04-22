النادي الأهلي المصري يقرر عودة لجنة الكرة.. واستبعاد متعب

استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، على عودة لجنة الكرة مرة أخرى، على أن تحمل اسم اللجنة الفنية، والتي ستضم نجمين فقط بجانب رئيس النادي أحدهما يتمتع بالخبرة، والآخر من جيل الشبان والذي كان مرشحًا له عماد متعب.

وأكد مصدر داخل النادي لشبكة ”إرم نيوز“، أن رئيس النادي تراجع عن ضم متعب للجنة الفنية؛ بسبب تصريحاته في الآونة الأخيرة، والتي حمل فيها النادي مسؤولية رحيل عبدالله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء، وبراءة اللاعب من الأزمة التي صاحبت توقيعه لنادي الزمالك قبل أن يعود ويجدد تعاقده مع النادي الأهلي.

ويبحث بيبو بعض الأسماء الشابة والتي تتمتع بالنجومية، وتشير الترشحيات إلى خالد بيبو وإسلام الشاطر ومحمد بركات وأحمد بلال لضمهم إلى تلك اللجنة.

وكان الأهلي قد ألغى لجنة الكرة عقب اهتزاز النتائج في نوفمبر الماضي، قبل أن يعود بيبو ويقرر عودتها بمسمى جديد، وهو اللجنة الفنية، والتي سينحصر عملها في مناقشة الصفقات ومتابعة قطاع الناشئين بناء على توصية بعض المقربين من رئيس النادي.