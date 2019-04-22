مصدر يكشف موقف محمود الخطيب من عودة حسام غالي للنادي الأهلي المصري

رفض محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، تولي حسام غالي، المنسق العام السابق لكرة القدم في النادي، ومدير الكرة الحالي في الجونة، منصبًا في الجهاز الفني للفريق، في حالة التعاقد مع مدرب أجنبي بداية الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”اقترح بعض أعضاء مجلس الإدارة، تولي حسام غالي منصب مدير الكرة مع المدير الفني الجديد، الذي سيتم التعاقد معه في بداية الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك شخصية قوية، ويستطيع السيطرة على لاعبي الفريق، كما كان يفعل عندما كان قائدًا للفريق“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب رفض بشدة تعيين حسام غالي في منصب مدير الكرة بالنادي، خاصة أنه كان كثير الأزمات مع لاعبي الفريق عندما كان كابتنًا للفريق، وتوجد حالة من الغضب والرفض من لاعبي القلعة الحمراء ضده، ما ينذر بحالة من عدم الاستقرار في حالة تعيينه“.

وتابع: ”الخطيب ما زال غاضبًا من حسام غالي، عندما افتعل أزمة مع الإدارة بسبب قرار تعيين هيثم عرابي كمدير للجنة التعاقدات في النادي، وخرج بتصريحات إعلامية بالتنسيق مع محمد فضل مدير لجنة التعاقدات الأسبق، تسببت في إحراج الإدارة“.

وأردف المصدر: ”الخطيب تمسك باستمرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي في النادي بمنصبه، وأكد أنه الأحق والأنجح، ولا يجوز الإطاحة به بعد أن أعاد الانضباط للفريق“.

ومن جانب آخر، طلب أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأحمر، تحديد مصيره، في ظل تجميده على دكة البدلاء من قبل الجهاز الفني.

وأكد الشيخ أنه يمتلك عدة عروض محلية وعربية، ويطلب من الإدارة منحه حرية الرحيل، في حالة عدم رغبة الجهاز الفني في استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

ويرغب الشيخ في الرحيل عن الأهلي بشكل مجاني، خاصة أنه لن يقبل بأن يخرج على سبيل الإعارة مرة أخرى، كما حدث معه في المواسم السابقة، خاصة أنه يرغب في الانتقال إلى نادٍ يشعر فيه بالاستقرار.