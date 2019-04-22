تركي آل الشيخ: بيراميدز هو من سيحدد الفائز بالدوري المصري.. وناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبينا (فيديو)

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تلقي إدارة ناديه عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”ناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز، لكن لن نتحدث عن باقي تفاصيل العرض حاليًّا، بدءًا من الموسم المقبل بيراميدز سيفكر في مصلحته“.

وأضاف: ”بعد مباراة الزمالك في الدوري سنكشف باقي تفاصيل العرض الأوروبي لضم أحد لاعبينا“.

وتابع:“ الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكل لاعب له وقت ودور معين مع بيراميدز، خطتنا الموسم المقبل هي الاستمرارية ونكون أقوى من هذا الموسم“.

وأوضح: ”الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم وبعدها سيتم دراسة أمر استمراره مع الفريق أو رحيله“.

واستطرد: ”نضم أكبر وأفضل وألمع النجوم، لاعب بحجم البرازيلي كينو كلفنا حوالي 12 مليون دولار برواتبه، والآن لدينا عرض من فريق صيني لضمه مقابل 17 مليون دولار هل يوجد لاعب وصل للمنطقة بسعر مثل ذلك“.

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لإنهاء المسابقة في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن فريقه هو من سيحدد وجهة لقب الدوري هذا الموسم.

وأتم: ”الفوز بالدوري صعب، والمنافسة حاليًّا منحصرة بين الأهلي والزمالك، وبيراميدز هو من سيحدد الفائز بالدوري هذا الموسم، والأيام الحالية ثثبت ذلك الكلام“.

واختتم: ”الأهلي هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري ويليه الزمالك، ونحن نبتعد عن اللقب“.

بيراميدز يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري، برصيد 60 نقطة، متساويًا مع الزمالك صاحب الصدارة، ويلاحقهما الأهلي برصيد 58 نقطة.