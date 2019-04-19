مازالت الأحداث المهمة متواصلة على صعيد الكرة المصرية اليوم الجمعة 19 أبريل 2019 وردود الفعل متواصلة فيما يتعلق بمنافسات الدوري الممتاز والصراع على القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية اليوم الجمعة:

قرار جديد وجلسة عاصفة منتظرة

أعلن النادي الأهلي عقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء اجتماعًا مع الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ولاعبي الفريق على هامش مران السبت قبل بداية الإعداد لمواجهة المصري بالدوري يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أسباب التراجع في النتائج.

وقرر الخطيب عقد جلسة عاصفة مع اللاعبين لإعادة الروح القتالية لديهم خاصة أن الفريق خسر أمام بيراميدز بالدوري بهدف نظيف.. وقرر الخطيب أيضاً تجميد مستحقات لاعبي الفريق لنهاية الموسم.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي استمرار وليد سليمان صانع الألعاب في ألمانيا لمدة 10 أيام للعلاج بجانب سعد سمير الذي يقضي فترة تأهيل لمدة 3 أسابيع.

محاولات لتجهيز بوطيب

يجري الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس محاولات مكثفة لتجهيز المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد إصابته في الركبة خلال المباراة الأخيرة ضد الإسماعيلي.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفريق يسير بخطى ثابتة في كل البطولات التي يخوضها موضحاً أن المشوار مازال طويلاً ببطولة الدوري.

آل الشيخ يتوقع تتويج الأهلي

توقع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري رغم خسارته أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 مؤكداً أن الأهلي على أرضية صلبة وثابتة ويملك تاريخاً طويلاً وعريقاً.

وأكد آل الشيخ أن الزمالك فريق قوي وهو يعلم ذلك جيداً لأنه من اشترى نصف صفقات الفريق الأبيض، موضحًا أن الفريق الأبيض يضم عناصر مميزة ولكن لا يجب إلقاء الكرة في الملعب أثناء مباراة بيراميدز لتعطيل اللعب.

ويجهز نادي بيراميدز لاعب الوسط نبيل عماد دونجا لخوض لقاء الزمالك لشكواه من الإصابة.

الاتحاد يعاقب سيسيه.. واستقالة طلعت يوسف

قرر الاتحاد السكندري تغريم الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق 50 ألف جنيه بسبب الاستهتار في مباراة المقاصة بينما أعلن طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة استقالته من منصبه وقبلها ناديه الذي عين جمال عمر مدرباً مؤقتاً لنهاية الموسم.

وفاز الجونة على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 وبنفس النتيجة تغلب سموحة على الداخلية كما تغلب المقاولون على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1 وتعادل المقاصة مع الاتحاد دون أهداف بالجولة الثلاثين للدوري.