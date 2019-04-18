أسدل الستار على يوم حافل بالأحداث المهمة والمثيرة في بطولة الدوري المصري بعد نهاية مباراتي الزمالك والإسماعيلي والأهلي ضد بيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية الخميس:

بيراميدز يكرر الانتصار.. وآل الشيخ يحتفل

كرر فريق بيراميدز انتصاره على حساب الأهلي في بطولة الدوري بعد تغلبه بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة 25 للدوري بتسديدة رائعة عن طريق البرازيلي ماركوس كينو.

وفاز بيراميدز في لقاء الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 2-1 ليتقاسم الفريق صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الزمالك برصيد 60 نقطة وتراجع الأهلي للمركز الثالث بفارق نقطتين.

واحتفل تركي آل الشيخ مالك النادي بالفوز الذي تحقق على الأهلي وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مهدياً الفوز لوالدته لتكرار الفوز على الأهلي.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق أن لاعبي بيراميدز يستحقون الانتصار لأنهم قدموا مباراة بروح قتالية، مشيداً بحضور الجماهير والتي أضفت حماساً وأجواءً مثيرة.

لاسارتي يرفض الاستقالة مجدداً

رفض الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، الاستقالة مجدداً من منصبه بعد لقاء بيراميدز، مؤكداً أنه تولى قيادة الأهلي وسط ظروف صعبة وفوضى عارمة؛ لأن الفريق عانى من الإصابات ومشاكل في القائمة وأعاد الأهلي للمنافسة على اللقب.

وأكد لاسارتي أن حضور الجمهور ربما أثر عل الفريق الأحمر، موضحاً أنه كان يعلم أن اللقاء بدون جمهور.. وتعرض حسام عاشور لاعب الوسط لإصابة في العضلة الضامة أدت لخروجه من المباراة.

اشتباكات بين لاعبي الأهلي وبيراميدز

نشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد نهاية لقاء الفريقين في الدوري أدت لتحطم الزجاج في الممر المؤدي لغرف الملابس.

واشتبك لاعبو الفريقين بعد رواية تؤكد حدوث مشادة بين محمد العاصي، المدير التنفيذي لبيراميدز وأحمد فتحي لاعب الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ما أدى لأزمة حادة.

أزمة بامبو تشتعل في الإسماعيلي

اشتعلت أزمة رفض كريم بامبو لاعب الإسماعيلي تجديد عقده مع الفريق وبيان الإسماعيلي بتجميده لنهاية الموسم.

وأعلن الإسماعيلي عبر بيان رسمي، أن اللاعب رفض التجديد وهو ما جعل النادي يستبعده من مباراة الزمالك ويقرر إيقاف مفاوضات تجديد عقده، وترددت أنباء حول توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

وبرر البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للإسماعيلي هزيمة فريقه أمام الزمالك بثنائية دون رد بالدوري بأن فريقه لم يملك البدائل المناسبة التي تجعل الفريق قادراً على مجاراة الزمالك.

الزمالك يستعيد الصدارة ويشيد باللاعبين

استعاد فريق الزمالك صدارة الدوري المصري من جديد بعد أن فاز على الإسماعيلي بثنائية دون رد سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما.

وأشاد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك بلاعبي الفريق بعد الفوز على الإسماعيلي ووعد بالمنافسة على لقب الدوري لآخر لحظة، معترفاً بأن المشوار مازال طويلاً.