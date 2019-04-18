ترتيب الدوري المصري بعد تخطي الزمالك للإسماعيلي وفوز بيراميدز على الأهلي (صورة)

استعاد نادي الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للمسابقة المحلية، وخسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدف نظيف.

واستغل الزمالك تعثر الأهلي وهزيمته أمام بيراميدز بهدف نظيف، ليستعيد قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، مناصفة مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز بفارق الأهداف، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: