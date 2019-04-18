هدف مباراة الأهلي وبيراميدز.. 1-0 لأبناء رامون دياز (فيديو)

تقدم البرازيلي كينو مهاجم نادي بيراميدز، بهدف لصالح فريقه في شباك النادي الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الدوري المصري.

وفي الدقيقة 15 استلم كينو الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد قوية في المقص الأيمن للشناوي الذي اكتفى بالمشاهدة.

ويخشى الأهلي تأثير غياب بعض لاعبيه مثل رمضان صبحي وأيضًا وليد سليمان وكريم نيدفيد وسعد سمير والتأثر بالخروج الأفريقي، ويعتمد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني على تشكيلته الأقرب التي تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وناصر ماهر للوسط، والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو للهجوم.

على الجانب الآخر يعاني بيراميدز غيابًا مهمًا وهو السوري عمر خربين النجم المعار من الهلال السعودي بجانب البيروفي كريستيان بينافينتي الذي تعرض للإصابة، بينما يعتمد الفريق بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد الشناوي وأمامه الرباعي أحمد أيمن منصور والسوري عمرو ميداني ورجب بكار وعمر جابر للدفاع، وعبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا والبوركيني إريك تراوري للوسط، والبرازيلي ماركوس كينو ومحمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي للهجوم.