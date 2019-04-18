نادي الزمالك يعبر الإسماعيلي ويتصدر ترتيب الدوري المصري ”مؤقتًا“ (فيديو)

سجل البديل عمر السعيد هدفًا وصنع آخر ليقود الزمالك للفوز 2-صفر على الإسماعيلي والصعود مؤقتًا لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي سيواجه بيراميدز، صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة، اليوم.

وخرج المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك الأساسي مصابًا في الشوط الأول وشارك السعيد بدلًا منه ليفرض نفسه نجمًا للقاء.

ووضع السعيد الزمالك في المقدمة في الدقيقة 36 مستغلًا حالة ارتباك في دفاع الإسماعيلي بعد ركلة ركنية.

وفي بداية الشوط الثاني مرر السعيد كرة رائعة ليوسف إبراهيم (أوباما) لينفرد بالحارس محمد فوزي ثم سدد بإتقان في الشباك.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة ليبقى في المركز السابع.

هدف عمر السعيد في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/AC3B9W2AtM — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٨ أبريل ٢٠١٩