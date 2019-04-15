إقالة عمرو فهمي من الـ“كاف“ بعد اتهامه أحمد أحمد بالرشى والتحرش بـ 4 موظفات

أقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ عمرو فهمي من منصب الأمين العام للاتحاد بعد أن وجه اتهامات بالفساد إلى رئيس المؤسسة أحمد أحمد، في ضربة لجهود الاتحاد الدولي (الفيفا) لتطهير اللعبة بعد عدة فضائح عالمية.

وذكر مسؤولون بالاتحاد الأفريقي، كما أفادت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز، بأن المصري فهمي اتهم رئيسه أحمد بالرشى وإساءة التصرف في آلاف الدولارات.

وتحمل الوثيقة، المرسلة من فهمي يوم 31 مارس/ آذار إلى جهة تابعة للفيفا تحقق في مزاعم انتهاكات لميثاق القيم، اتهامات إلى أحمد بأنه أمر الأمين العام بدفع 20 ألف دولار في صورة رشى إلى حسابات رؤساء اتحادات أفريقية من بينهم الرأس الأخضر وتنزانيا. كما تتهم الوثيقة أحمد بتحميل الاتحاد الأفريقي نفقات زائدة بقيمة 830 ألف دولار لطلب معدات عبر شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية.

وإضافة إلى ذلك تحمل الوثيقة اتهامًا إلى أحمد بالتحرش بأربع موظفات بالاتحاد الأفريقي، دون الكشف عن أسمائهن، بجانب خرق القوانين لزيادة التمثيل المغربي في الاتحاد وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأفريقي، لم يكشفوا عن هوياتهم، لرويترز إن فهمي أقيل بعد أن جمع وثائق تتضمن مزاعم ضد أحمد، وهو مسؤول من مدغشقر تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي قبل عامين.

وأكد الاتحاد الأفريقي لرويترز أن فهمي فقد منصبه خلال اجتماع للجنة التنفيذية في القاهرة يوم الخميس الماضي، قبل قرعة كأس الأمم الأفريقية دون إعطاء تفاصيل عن سبب الإقالة.