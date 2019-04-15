مصريون يتضامنون مع محمد صلاح ضد العنصرية (فيديو إرم)

تضامن مصريون مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي تشيلسي، وذلك على خلفية أنّ اللاعب عربي ”مسلم“.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها اللاعب المصري لمثل هذا النوع من الهجوم العنصري، بعدما انتشر مقطع فيديو في السابق عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد مشجعي فريق ”ويستهام“، وهو يهتف بعبارات عنصرية ضد صلاح، حينما ذهب اللاعب المصري لتنفيذ ركلة ركنية.

مصريون عبروا بطريقة مختلفة عبر ”إرم نيوز“ عن تضامنهم مع صلاح ضد الهجوم، إذ دوّن البعض رسائل قصيرة عبر بوستر يحمل صورة صلاح، تضمنت في الغالب عبارات دعم وأخرى منتقدة الجماهير اللندنية، وثالثة تطالب نجم ليفربول بالرد على هذه الهتافات في أرض الملعب.

عدد من الشباب المصري انتقد الإساءة المتكررة للاعبين العرب والمسلمين في الدوريات الأوروبية خاصة الإنجليزية، لكنّهم وجهوا رسالة لنجمهم المحبوب صلاح بألا يلتفت إلى مثل هذه الانتقادات، ويواصل مسيرة التألق وحصد الأرقام القياسية.

وبينما لم يسلم صلاح خلال الأيام الماضية من هجوم جماهيري، فإنّ البعض أرجع ذلك إلى أسباب رياضية كونه – برفقة فريقه ليفربول – يحقق موسمًا استثنائيًّا هذا العام، مع اقتراب حلم الفريق بالتتويج باللقب الإنجليزي.

لكنّ التضامن انهال على اللاعب المصري سواء من المدن الإنجليزية أو من موطنه، عندما أصدر الأزهر الشريف (أعلى مؤسسة دينية إسلامية في العالم)، بيانًا انتقد فيه الهجوم الذي طال اللاعب باعتباره يحمل رسالة وسطية ولا يمت إلى الاتهامات التي ترددها الجماهير بصلة.