الاتحاد التونسي يؤكد حاجة فرجاني ساسي لتدخل جراحي بعد إصابته في مباراة الزمالك وحسنية أغادير

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية في سعيه لإحراز لقب الدوري المصري الممتاز، بعد تعرض لاعب الوسط المتألق فرجاني ساسي لإصابة قوية ليغيب من أربعة إلى ستة أسابيع.

وأصيب التونسي الدولي ساسي خلال فوز الزمالك 1-صفر على حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي، أمس الأحد، وقال أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في النادي، إن التشخيص المبدئي أكد إصابة لاعب الوسط بشرخ في القدم.

وأبلغ موقع الزمالك على الإنترنت: ”سيتم استكمال الفحوص الطبية للاطمئنان على اللاعب“، مضيفًا أنه سيغيب من أربعة إلى ستة أسابيع.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان في وقت لاحق، إن ساسي بحاجة إلى تدخل جراحي سريع من أجل علاج الإصابة.

وأضاف: ”بادرت الجامعة التونسية لكرة القدم بالاتصال بنادي الزمالك المصري حتى يتمكن اللاعب من العودة إلى تونس للتكفل بكامل مراحل العلاج حتى يكون جاهزًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية“.

وتنطلق كأس الأمم في مصر يوم الـ21 من يونيو/ حزيران.

وتأهل الزمالك إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بعد تفوقه 1-صفر على حسنية أغادير في النتيجة الإجمالية، لينتظر الفائز من مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويخوض الزمالك، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن الأهلي المتصدر، مواجهتين مهمتين في الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يواجه الإسماعيلي يوم الخميس قبل أن يلعب ضد بيراميدز صاحب المركز الثالث، يوم الاثنين المقبل.