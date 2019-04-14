شهد اليوم الأحد العديد من الأحداث الخاصة بالكرة المصرية على رأسها تأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف في إياب دور الثمانية للبطولة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم الأحد:

تأهل الزمالك

صعد فريق الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية لأول مرة منذ عام 2015 عقب تغلبه على حسنية أكادير المغربي بهدف إبراهيم حسن.

وأعرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك عن سعادته للتأهل مشيداً بأداء لاعبيه وروحهم القتالية وأيضاً المستوى الدفاعي والروح القتالية مع تألق محمود عبد المنعم كهربا والمغربي خالد بوطيب.

وهاجم المدرب الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني للفريق المغربي الأداء التحكيمي من جانب الحكم الأنجولي دي كارفاليو موضحاً أنه ذبح فريقه بعدم احتساب هدف وعدم طرد المدافع محمود علاء.

إصابة ساسي

تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لإصابة بالتواء قوي في الكاحل وشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة أغادير التي انتهت بفوز الزمالك.

وغادر ساسي على إثر هذه الإصابة بعد مرور 15 دقيقة ويغيب اللاعب لمدة 6 أسابيع قادمة وفقاً للفحص الطبي الذي خضع له بعد المباراة.

عودة جلال وتراجع مرتضى

أثار رئيس الزمالك مرتضى منصور جدلاً واسعاً بعد أن أعلن تعيين خالد جلال مدرباً عاماً بصلاحيات فنية عقب المباراة ثم تراجع عن قراره في النهاية.

وحذف الزمالك بيان عودة خالد جلال للجهاز الفني من موقعه الرسمي بعد تدخل أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة ونجل رئيس النادي.

تجديد الثقة في لاسارتي

جدد النادي الأهلي الثقة في الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر رغم الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وقرر الأهلي خصم 10% من مستحقات لاعبيه بعد الخروج الأفريقي المرير كما قرر الاستعداد لمباراة بيراميدز بداية من يوم الاثنين في الدوري يوم الخميس المقبل.