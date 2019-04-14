نادي الزمالك يتراجع عن تعيين خالد جلال في الجهاز الفني للسويسري كريستيان غروس (صورة)

تراجع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن قرار تعيين خالد جلال، مدربًا عامًا بصلاحيات فنية مع السويسري، كريستيان غروس، المدير الفني الحالي عقب الفوز الصعب والتأهل الذي جاء بشق الأنفس على حساب فريق حسنية أغادير المغربي، بهدف دون رد في إياب دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصعد الزمالك إلى نصف نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وأعلن الزمالك عبر بيان رسمي، قرار عودة خالد جلال، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصر في العام الماضي.

لكن أمير مرتضى، المشرف على الكرة أجرى اتصالًا برئيس الزمالك ووالده؛ من أجل التراجع عن القرار حتى لا يتأثر الفريق سلبيًا، خاصة أن جروس يرفض تعيين معاون مصري جديد معه.