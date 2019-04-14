باريس سان جيرمان يتعرض لهزيمة مذلة أمام ليل في الدوري الفرنسي (فيديو)

تأجلت احتفالات باريس سان جيرمان مرة أخرى بإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما تعرض لهزيمة مذلة بنتيجة 5-1 أمام ليل صاحب المركز الثاني بعدما لعب المتصدر بعشرة لاعبين اليوم الأحد.

وكان فريق العاصمة سيضمن إحراز اللقب لو تجنب الهزيمة لكنه تأثر بطرد خوان برنات قبل نهاية الشوط الأول بعدما أدرك اللاعب الإسباني التعادل عقب تقدم ليل بفضل هدف من توماس مونييه بطريق الخطأ في مرماه.

واستغل ليل النقص العددي في صفوف سان جيرمان في الشوط الثاني وسجل عن طريق نيكولا بيبي وجوناثان بامبا وجابرييل وجوزيه فونتي ليقلص الفارق إلى 17 نقطة قبل ست جولات على النهاية.

وكان سان جيرمان أهدر فرصة أخرى للاحتفال مبكرًا بلقب الدوري عندما تعادل مع ستراسبورج يوم الأحد الماضي لكنه سيضمن التتويج إذا تفوق على نانت يوم الأربعاء المقبل.