تفاصيل إصابة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك وحسنية أغادير ومدة غيابه عن الملاعب

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط الوسط، في مباراته أمام حسنية أغادير المغربي، المقامة حاليًا على ملعب استاد السويس ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.

وتعرض ساسي لإصابة قوية في القدم، ليتدخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لمحاولة إسعافه، ليعود إلى الملعب، إلا أنه شكا مجددًا من الإصابة، ليغادر الملعب ويحل بدلًا منه محمد إبراهيم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وعلمت ”إرم نيوز“ أن إصابة ساسي عبارة عن التواء في الكاحل، ومن المقرر أن يخضع لأشعة رنين مغناطيسي عقب المباراة، لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، وطريقة العلاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر طبي لـ“إرم نيوز“ أن إصابة التواء الكاحل عادة ما تأخذ من أسبوع لـ10 أيام راحة، على أن يعود بعدها اللاعب إلى المشاركة في المباريات.