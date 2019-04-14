النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة تعرض وليد سليمان لإصابة جديدة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت عن تعرض وليد سليمان لاعب وسط الفريق لإصابة جديدة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، لا يعاني من أي إصابة، موضحًا أن قرار عرض اللاعب على الطبيب الألماني جاء للاطمئنان عليه قبل مشاركته في المران الجماعي، وتجهيزه للعودة من جديد إلى التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.

وشدد عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ على أن حالة سليمان مطمئنة للغاية، وأن قرار عرضه على الطبيب الألماني مجرد اطمئنان ليس أكثر على حالته، قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان وليد سليمان قد غادر القاهرة، صباح اليوم، متوجهًا إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص للاعب وتعافيه من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا، وكان الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان على ركبة اللاعب وجاهزيته التامة من أجل الاستعانة به في المباريات القادمة، لذا جاء قرار سفر اللاعب إلى ألمانيا.

من جانب آخر، قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي؛ منح صالح جمعة لاعب وسط الفريق فرصة كاملة خلال الفترة المقبلة، بعد خروج الفريق رسميًا من بطولة أفريقيا في إطار سياسة تجديد دماء الفريق بالعناصر التي لم تكن مقيدة في القائمة الأفريقية.

وأكد لاسارتي لجهازه المعاون أنه أخطأ بعدم ضم جمعة للقائمة الأفريقية؛ في ظل عدم وجود بديل لناصر ماهر؛ وفشل جونيور أجاي في أن يقوم بنفس الدور في لقاء العودة أمام صن داونز.