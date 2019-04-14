الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية الأفريقية

يصطدم نادي الزمالك المصري بنظيره حسنية أغادير المغربي، مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، في إياب دور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدير المباراة طاقم تحكيم أنغولي مكون من: هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون إيمليانو دوس سانتوس مساعد أول وإيفانيالدو دي أوسانشي لوبيز حكم ثانٍ والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

وتعادل الفريق الأبيض سلبيًّا مع نظيره المغربي في مباراة الذهاب التي جمعتهما، الأسبوع الماضي، على ملعب أدرار بالمغرب ليضع قدمًا في دور نصف نهائي الكونفدرالية، إلا أن المباراة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق المصري بعدما هُزم أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ليفقد معها الأبيض صدارة ترتيب الدوري، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلى المتصدر، لذلك يعد لقاء الكونفدرالية بمثابة موقعة مصالحة الجمهور.

في المقابل، حرص فريق حسنية أغادير المغربي على إقامة معسكر مغلق مبكرًا بالسويس، قبل المباراة بوقت طويل، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربي إلى القاهرة، صباح الخميس الماضي، قبل أن تتوجه مباشرة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك، إذ يمتلك الفريق المغربي الحظوظ، ويستهدف اقتناص بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال مشاركته للمرة الأولى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، ويذاع عبر قناة عبر قناة Bein SPORTS HD1، بتعليق أحمد الطيب وجواد بده.