موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية يوم السبت

شهد، يوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية على رأسها الوداع الحزين لفريق الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك:

الأهلي يفشل في الريمونتادا

فشل فريق الأهلي المصري في تحقيق الريمونتادا المنتظرة بعد أن اكتفى الفريق الأحمر بهدف نظيف في شباك صن داونز الجنوب أفريقي بجولة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء السبت.

وخسر الأهلي ذهاباً بخماسية دون رد في جنوب أفريقيا ليفشل للنسخة السادسة على التوالي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن أحضان القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وخطفت عدة مشاهد الأضواء في مباراة الأهلي على رأسها دموع محمود الخطيب، رئيس النادي في الدقائق الأخيرة بخلاف تجمع اللاعبين وحديث حسام عاشور قائد الفريق معهم في أرض الملعب، واعتذارهم للجماهير على الخروج الأفريقي.

لاسارتي يرفض الاستقالة

رفض الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، الاستقالة بعد أن ودع الفريق دوري أبطال أفريقيا، وأكد في المؤتمر الصحفي أنه قضى مع الأهلي 3 شهور فقط، وبالتالي ليس منطقياً أن يفكر في الرحيل، لكنه أوضح أنه إذا أرادت الإدارة الاستغناء عنه فسيرحل فورا.

وأكد لاسارتي أن اللاعبين لم يقصروا وقدموا كل ما لديهم، ولكن عدم التسجيل في وقت مبكر أضاع حلم تعويض خسارة الذهاب، موضحاً أن الفريق أمامه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وتحدث المدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز عقب المباراة، مؤكداً أن الأهلي قدم مباراة كبيرة ولو سجل في أول ربع ساعة أو استقبل فريقه كرة القائم من جانب عمرو السولية كان الوضع سيتغير.

وأشار موسيماني إلى أن تحقيق لقب البطولة ليس سهلا، موضحاً أن فريقه سيخوض دور الأربعة بنفس الاحترام للمنافسين، خاصة أن هناك فرقا قوية تنافس على اللقب.

رسائل تركي آل الشيخ

خرج تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بعد مباراة الأهلي وصن داونز والخروج الأفريقي للفريق الأحمر مواسياً الجماهير، قائلاً عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:“ قدر الله وما شاء فعل“.

وتحدث بعدها آل الشيخ في رسالة أخرى، قائلاً:“ أتوقع فوز الأهلي على بيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري؛ لأن الأهلي عندما يتصدر الدوري من الصعب أن يترك الصدارة، كما أن فريقه يسعى للمحافظة على المركز الثاني وأتوقع أداء سيئا لعبد الله السعيد“.

واقعية جروس تتصدر استعدادات الزمالك

اتسمت تصريحات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، قبل لقاء حسنية أكادير المغربي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل السلبي ذهاباً بالمغرب بالواقعية الشديدة.

وأكد جروس أن التأهل ليس محسوماً لأي فريق ومواجهة الإياب سترسم ملامح التأهل، موضحاً أن الفريق الأبيض يسعى لحصد تذكرة الصعود لنصف النهائي.

وأبدى جروس تفاؤله بعودة التونسي فرجاني ساسي لقيادة خط الوسط بعد نهاية إيقافه، موضحاً أن ساسي لاعب مهم ومؤثر وغيابه أضر بالفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد الأرجنتيني ميغيل جاموندي، المدير الفني لفريق حسنية أكادير المغربي في المؤتمر الصحفي، أن فريقه سيتعامل بكل هدوء مع المباراة ويقدر فريق الزمالك وأوراقه المهمة.

رد الحضري

رد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، مفسرا سبب غيابه عن مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا أمس الجمعة، وخرج الحضري بمقطع فيديو مؤكداً أنه لم يتلق أي دعوة من الاتحاد الأفريقي أو المصري لحضور الدعوة، متمنياً التوفيق لمنتخب مصر.

وانتقد وفد الاتحاد التونسي لكرة القدم والمدرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لنسور قرطاج ملعب السويس الجديد، الذي يستضيف مباريات الفريق في بطولة أمم أفريقيا مبدياً دهشته من عدم انتهاء أعمال التجهيزات بالملعب.