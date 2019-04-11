شهد الخميس 11 أبريل 209 العديد من الأحداث المهمة في الكرة المصرية بعد مباريات مثيرة وساخنة في بطولة الدوري شهدت سقوط الزمالك أمام المصري وفوز بيراميدز الملحمي على الاتحاد مما أشعل صراع الصدارة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز الخميس 11 أبريل 2019:

سقوط الزمالك وانتفاضة بيراميدز

سقط فريق الزمالك أمام مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في ختام الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري، بينما فاز بيراميدز على الاتحاد بنتيجة 3-2 وتغلب الطلائع على الداخلية بنتيجة 2-1 وفاز المقاولون على حرس الحدود بهدف نظيف بالجولة التاسعة والعشرين.

وفرط الزمالك في الصدارة لصالح الأهلي صاحب المركز الأول حالياً برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز.

واشتعل صراع ترتيب هدافي الدوري المصري بعد أن رفع أحمد علي مهاجم المقاولون رصيده إلى 15 هدفاً، وخلفه خالد قمر مهاجم الاتحاد ومحمود علاء مدافع الزمالك برصيد 13 هدفاً، وتقدم البوركيني إريك تراوري لاعب بيراميدز برصيد 10 أهداف متساوياً مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك وحسام سلامة باولو مهاجم الداخلية وصلاح أمين مهاجم النجوم.

جلسة طارئة وغرامة النقاز

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عقد جلسة طارئة مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض عقب الهزيمة أمام المصري؛ لمناقشة أسباب الخسارة.

وقرر الجهاز الفني العودة إلى القاهرة وخوض مران الجمعة في ملعب النادي ثم السفر للسويس السبت؛ لخوض مباراة حسنية أكادير المغربي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفرض الزمالك غرامة ضد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن بعد طرده في مباراة المصري بحصوله على الإنذار الثاني بعد نهاية المباراة.

إصابة نيدفيد واستبعاد وليد سليمان

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للسفر للإسكندرية استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقررة مساء السبت في جولة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخرج من القائمة وليد سليمان صانع الألعاب لعدم الجاهزية وشريف إكرامي حارس المرمى أيضاً بجانب أحمد حمودي؛ لأسباب فنية، بينما تعرض كريم نيدفيد لإصابة بتمزق في غضروف الركبة وستحسم الأشعة فترة غيابه.

وحدث إقبال كبير على تذاكر اللقاء من جانب جماهير النادي الأهلي في مقر نادي سموحة السكندري.

ضربة خريبين

تأكد غياب السوري عمر خريبين نجم فريق بيراميدز عن مباراة الأهلي بعد طرده في لقاء الاتحاد السكندري.

وأصبح البرازيلي ماركوس كينو والبيروفي كريستيان بينافينتي صانعا الألعاب مهددين بالغياب للإصابة عن مباراة الأهلي المقررة الخميس المقبل.

وأعرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بالفوز على الاتحاد، متمنياً مواصلة المسيرة للتتويج ببطولة الدوري وأكد أن مواجهة الأهلي مهمة في سباق القمة.