نادي الزمالك يفقد صدارة ترتيب الدوري المصري بخسارة مفاجئة أمام المصري البورسعيدي (فيديو)

خسر الزمالك 2-1 من المصري البورسعيدي، ليتنازل عن الصدارة لغريمه الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

والهزيمة هي الثانية للزمالك في الدوري هذا الموسم والأولى منذ نحو ثمانية أشهر، ليتوقف رصيده عند 57 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي حامل اللقب.

تقدم المصري، الذي يقوده إيهاب جلال مدرب الزمالك السابق، بضربة رأس من المدافع إسلام أبو سليمة قبل انتهاء الشوط الأول.

وضاعف النيجيري أوستن أموتو التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل مرور ساعة.

وقلص الزمالك الفارق من ركلة جزاء نفذها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وفشل فريق المدرب كريستيان جروس في انتزاع التعادل رغم طرد أحمد شوشة لاعب المصري في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد انتهاء المباراة طُرد التونسي حمدي النقاز مدافع الزمالك للاعتراض على الحكم.

وعزز المصري موقعه في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.