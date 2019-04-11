أزمة المستحقات تؤجل انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

تأخر انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري؛ بسبب قرار مجلس إدارة الفريق الساحلي بعدم إذاعة المباراة.

ورفض سمير حلبية رئيس النادي المصري نزول لاعبيه إلى أرض الملعب؛ بسبب عدم حصول مجلس إدارة النادي البورسعيدي على حقوقه المادية من الشركة الراعية، نظير إذاعة المباريات.

وتدخلت الجهات الأمنية في مصر مع اتحاد الكرة حتى تم إقناع مجلس إدارة المصري بنزول اللاعبين إلى أرض الملعب، حتى يتم حل المشكلة في وقت لاحق.

ويستضيف المصري البورسعيدي نظيره الزمالك على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، خلف الأهلي الذي يتصدر بفارق نقطة وحيدة.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.