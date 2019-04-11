غاريدو وديسابر على رأس المرشحين لخلافة لاسارتي في النادي الأهلي المصري

تتجه النية لإقالة المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي المصري من منصبه خلال الفترة المقبلة سواء بعد لقاء صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل، أو مع نهاية الموسم الحالي.

وطالب أكثر من عضو داخل مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي بإقالة لاسارتي في ظل صدامه مع بعض النجوم، وتردي المستوى بخلاف الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بخماسية دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وأكد مصدر مسؤول داخل الأهلي لإرم نيوز، أن بعض المقربين من الإدارة تواصلوا بالفعل مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا والذي يملك خبرات في قارة أفريقيا لقيادته الترجي التونسي والوداد المغربي والإسماعيلي المصري من قبل.

وأضاف: ”دخل الترشيحات -أيضًا- المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني للعين الإماراتي الذي سبق له قيادة الأهلي موسم 2014 – 2015“.

من جانبه، أكد العميد محمد مرجان مدير النادي لإرم نيوز، أن الساعات الحالية لا تسمح بالحديث عن مستقبل لاسارتي وكل شيء مرهون بمباراة صن داونز لحسم العديد من الأمور.

وأضاف: ”نطمع في دعم جماهيري مكثف في مباراة صن داونز أملًا في تحقيق فوز تاريخي يصعد بالأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال“.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق 6 أهداف في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

إلى ذلك، بات حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي، والقادم من صفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، يمثل لغزًا كبيرًا داخل القلعة الحمراء، بسبب ظهوره بمستوى متواضع للغاية حتى الآن، لا يتفق مع المبلغ الكبير الذي دفعته الإدارة الحمراء للتعاقد معه.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”الكل توقع داخل النادي أن يمثل حسين الشحات نقلة فنية كبيرة جدًا في مستوى الفريق، خاصة بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في العين، لكن جاءت الصدمة من المستوى الذي لا يرتقي للاعب في أندية الوسط بالدوري المصري“.

وأضاف المصدر: ”حسين الشحات يعاني من خلل نفسي كبير، وهو الأمر الذي اكتشفه الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، حيث انهار بعد الضغوط التي تعرض لها من جماهير الأندية المنافسة، بسبب المبلغ الضخم الذي دفعه الأهلي للتعاقد معه، كما لم يستطع تحمل تيشيرت الأهلي حتى الآن“.

وتابع المصدر: ”لاسارتي أكد لجهازه المعاون أن الشحات يعاني من خلل نفسي نتيجة الظروف التي مر بها في الصغر وعدم الحصول على التعليم الكافي، فاللاعب دائم الهزار بطريقة غريبة في التدريبات، ولا يفصل بين أوقات العمل وأوقات المزاح، وهناك لاعبون أصغر منه في السن يمتلكون شخصية أقوى منه، وأمامه الكثير حتى يعلم أنه لاعب في نادي كبير“.

وأردف: ”لاسارتي أكد أن الشحات لا يصلح للنادي الأهلي لأنه لا يستطيع تحمل الضغوط، لكنه مجبر على إشراكه في المباريات الإفريقية بسبب إصابة وليد سليمان وتراجع مستوى أجاي، وعلى المستوى المحلي بسبب سياسة التدوير لمنح الأساسيين راحة، لقد حصل اللاعب على فرص كثيرة لكنه فشل في استغلالها“.