مباراة الأهلي والمقاصة.. شاهد رد فعل محمود الخطيب بعد هدف وليد أزارو (فيديو)

انفعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، عقب إحراز وليد أزارو لهدف الفريق الثاني في شباك المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الفريقين.

ولقطت كاميرا المباراة الخطيب وهو يحمد الله ويقبل يديه، مع انفعال العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وارتقى النادي الأهلي، لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مؤقتًا، بفوزه على ضيفه مصر المقاصة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي الأهلي، حمدي فتحي والمغربي وليد أزارو في الدقيقتين 25 و82 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف مصر المقاصة الوحيد عن طريق الغاني جون أنتوي في الدقيقة 90+4 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للصدارة مؤقتًا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي يواجه غدًا الخميس فريق المصري البورسعيدي ضمن نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 40 نقطة في المركز الخامس.