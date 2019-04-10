أهداف مباراة الأهلي والمقاصة.. 2-1 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري بهدف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز فتحي هدف الفريق الأحمر في الدقيقة 25 من رأسية قوية.

وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 80 برأسية أيضًا من كرة عادةت من أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة.

وقبل صافرة النهاية أحرز جون أنطوي هدف المقاصة الوحيد من رأسية هو الآخر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، حيث تألق كل من: جونيور أجايي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، بتسجيل الثلاثية.