شهد اليوم الثلاثاء الـ 9 من أبريل 2019 العديد من الأحداث على الساحة الكروية المصرية في مختلف الاتجاهات، ولكن تصدر الأهلي والزمالك المشهد في ظل الاستعدادات لاستئناف مشوار الدوري بمواجهة الأهلي ضد المقاصة والزمالك أمام المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية ليوم الثلاثاء:

إصابة سعد سمير بالصليبي

تعرض سعد سمير مدافع فريق الأهلي لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وفقًا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر بيان رسمي يوم الثلاثاء.

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي يدرس سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج وتحديد إمكانية خضوعه لجراحة رغم تأكيدات أحمد عبدالعزيز طبيب المنتخب السابق ورئيس اللجنة الطبية بالنادي، أن اللاعب لا يحتاج لجراحة وسيغيب لفترة تصل إلى 3 أشهر.

خبر سار لجماهير الأهلي

تلقى النادي الأهلي خبرًا سارًّا بعد أن وافقت الجهات الأمنية على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف مشجع بدلًا من 10 آلاف .

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن رفض زيادة العدد الجماهيري عن الحضور المقرر بعد الزيادة إلى 30 ألف مشجع.

الأهلي والمقاصة يختتمان الاستعدادات

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة المقاصة، وأعلن قائمة بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وشهدت استبعاد مروان محسن وناصر ماهر وأحمد حمودي لأسباب فنية بجانب بعض المصابين مثل: أحمد الشيخ وحسام عاشور وهشام محمد.

وأعلن المقاصة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف قائمته لخوض المباراة، وشهدت انضمام كافة نجوم الفريق وعلى رأسهم الغاني جون أنطوي والملجاشي بولان فوافي والإثيوبي تشيملس بيكلي.

الزمالك وأزمة التحكيم

تفجرت أزمة حادة بسبب حكام لقاء الزمالك والمصري بالدوري بعدما تأخر الزمالك في سداد مستحقات التحكيم الأجنبي، وأعلن العميد ثروت سويلم مدير اتحاد الكرة إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم عربي وعلى الأرجح تونسي.

واستأنف الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة المصري، وتأكد السويسري كريستيان غروس المدير الفني من جاهزية بعض اللاعبين على رأسهم التونسي حمدي النقاز وأيضًا عبد الله جمعة بعد الاستشفاء.

وعقد غروس جلسة مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق لتصحيح بعض الأخطاء بإهدار الفرص التي تسنح له، وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري قائمة فريقه لخوض مباراة الزمالك وشهدت غياب فريد شوقي لاعب الوسط للإيقاف.