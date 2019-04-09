قائمة الأهلي ضد مصر المقاصة.. وتأكد إصابة سعد سمير بقطع جزئي في الرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة مارتن لاسارتي، صدمة كبيرة بالإصابة التي تعرض لها سعد سمير مدافع الفريق، خلال مشاركته في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت الماضي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، تفاصيل إصابة سعد، مشيرًا إلى أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي أن اللاعب تم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية للنادي، والذي أكّد حاجة اللاعب للتأهيل فقط، دون الحاجة إلى إجراء جراحة.

وأشار مدير الكرة، إلى أن النادي يدرس سفر سعد سمير إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة لأداء جانب من البرنامج التأهيلي، من أجل عودته إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا.

وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، القائمة التي تدخل معسكرًا الليلة للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام، غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الأسبوع الـ28 في بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.