موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية ليوم الأحد

شهد الأحد الـ 7 من أبريل 2019 العديد من الأحداث المهمة على مستوى الكرة المصرية على رأسها التعادل الذي حصده الزمالك دون أهداف مع مضيفه حسنية أغادير المغربي في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية في السطور المقبلة:

الزمالك يعود بالتعادل من المغرب

عاد الزمالك بتعادل دون أهداف من المغرب أمام مضيفه حسنية أكادير في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم الزمالك مباراة دفاعية وخرج بشباك نظيفة في ظل هجمات متتالية للفريق المغربي، وأنقذ محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى الفريق الأبيض بضع كرات عن مرماه.

وشهدت المباراة إصابة الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“ الذي خضع لفحص طبي لتحديد مدى إصابته.

غروس يشيد بالأداء

أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لفريق الزمالك، رضاه عن الأداء بعد التعادل مع حسنية أكادير، مشيرًا إلى أن فريقه خاض المباراة بشكل جيد وتعامل مع الضغوط بشكل مميز.

وقال: ”لدينا مباراة قوية في القاهرة، وهدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية، ومحمود عبد العزيز لاعب الوسط قدم مباراة جيدة في وسط الملعب بجوار طارق حامد“.

استدعاء لاسارتي وإصابة سعد سمير

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استدعاء الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني بعد وصول بعثة الفريق من جنوب أفريقيا عقب الهزيمة المذلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بخماسية دون رد.

وأرجأ الخطيب فكرة إقالة لاسارتي من منصبه بسبب ضغط المباريات، كما أن الأهلي أعلن معاقبة لاعبيه.

وطلب النادي بشكل رسمي حضور 60 ألف مشجع في مباراة الإياب أمام صن داونز يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووافق الاتحاد الأفريقي ”كاف“ على إقامة اللقاء باستاد برج العرب بعد معاينة الملعب وتأكد من جاهزية الملعب.

سموحة يعود للانتصارات

عاد فريق سموحة للانتصارات بعد غياب طويل استمر حوالي 6 أشهر بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.

ولم يفز سموحة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وأعرب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري عن سعادته باستعادة الانتصارات مبديًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وفاز -أيضًا- فريق بتروجيت على الاتحاد بهدف نظيف وتعادل الداخلية مع إنبي بهدف لكل منهما بالجولة ذاتها.

أزمة في قرعة كاف

نشبت أزمة في قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ المقررة يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أن الكاف لم يخصص أي دعوات للإعلام المصري لحضور القرعة وتغطية فعاليتها.