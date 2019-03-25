كيف تفاعلت والدة محمد صلاح مع صورته المثيرة للجدل؟ (شاهد)

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر صورة عبر حسابه بموقع انستجرام تشمل تعليقًا ساخرًا من جانب والدته على الصورة المثيرة للجدل له في زيارته لأحد مولات دبي الشهيرة.

وشهدت الصورة تعليقًا عبر محادثة بتطبيق ”واتساب“ بين صلاح ووالدته التي تقول له:“ لو قام والدك بهذا التصرف لقمت بخلعه“.

وكان محمد صلاح قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن التقط صورة مع الممثلة اللبنانية جيسي عبده في دبي وهو يحضنها مما عرضه لانتقادات واسعة في الأيام الماضية.

ويقضي صلاح إجازة قصيرة خلال فترة التوقف الدولي في دبي قام خلالها بتصوير إعلان دعائي لإحدى شركات الملابس العالمية.