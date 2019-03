كيف تفاعلت والدة محمد صلاح مع صورته المثيرة للجدل؟ (شاهد)

View this post on Instagram

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام تشمل تعليقًا ساخرًا من جانب والدته على الصورة المثيرة للجدل له في زيارته لأحد مولات دبي الشهيرة. . وشهدت الصورة تعليقًا عبر محادثة بتطبيق "واتساب" بين صلاح ووالدته.