أول تعليق للبنانية جيسي عبدو بعد لقائها محمد صلاح: ”كنا نتحدث عن أخلاقه“ (فيديو)‎

علقت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، على صورها مع المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أنها فوجئت بالضجة التي صاحبت الصور عقب نشرها.

وأوضحت جيسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر قناة ”إم بي سي مصر“، أنها علمت بتواجد صلاح في دبي، من أحد معارفها، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتصوير إحدى المشاهد في مسلسل جديد تشارك فيه.

وأكدت أن محمد صلاح، كان داعمًا لمسلسل ”سك على أخواتك“، الذي عرض رمضان الماضي، وشاهده وأبدى إعجابه به، ما جعلها حريصة على لقائه فتوجهت إليه لتحيته.

وأضافت الفنانة اللبنانية، أنها تحدثت مع محمد صلاح، في مقابلته التي لم تتعد الثلاث دقائق، عن المسلسل وكرة القدم، وأخلاقه، لافتة إلى أنه كان حسن الاستقبال لمعجبيه.

وكانت الفنانة والإعلامية جيسي عبدو، قد تصدّرتْ مؤشّرات البحث العالميّ ”غوغل“، على مدار الساعات الماضية، بعد انتشار صور لها جمعتها بالنجم المصريّ، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

والقصّة بدأتْ، بمشاركة جيسي عبده، متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة جمعتها بمحمد صلاح في دبي، وسرعان ما انتشرتْ لهما صورًا جديدة بشكل أثار الجدل، حيث ظهر ”صلاح“، في إحداها ممسكًا بيدها، أثناء التوقيع على هدايا تذكارية للجمهور، داخل أحد المولات التجارية بدبي.

وعلّقتْ جيسي عبده، على صورتها مع محمد صلاح، قائلًة: ”فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح“.