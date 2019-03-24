بنين وتنزانيا تنتزعان بطاقة التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2019 (فيديو)

تأهل منتخب بنين إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي ستقام في مصر الصيف المقبل بعد تغلبه على ضيفه توغو بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من التصفيات.

وكان منتخب الجزائر قد تعادل، أمس الأول الجمعة، مع غامبيا بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك، تتصدر الجزائر الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن بنين، وجاءت غامبيا ثالثًا برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن توغو المتذيل.

وأنهى المنتخب البينيني صاحب الأرض والجمهور لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ديديه لامكل زي في الدقيقة 13.

ومع حلول الدقيقة 72 تمكن المنتخب التوغولي من إدراك التعادل عبر إيمانويل إديبايور لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وجاءت الدقيقة 84 لتشهد هدف الفوز والنقاط الثلاث لبنين عبر ستيف موني.

???? HIGHLIGHTS .. Benin 2-1 Togo MD6 – Group D #AFCON2019Q pic.twitter.com/CM8SqBJpg3 — CAF (@CAF_Online) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وفي نفس السياق انتزع المنتخب التنزاني، بطاقة العبور والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية بالفوز على ضيفه أوغندا بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية عشرة من التصفيات.

وسجل ثلاثية تنزانيا، سايمون مسوفا، وإيريستو نيوني، من ضربة جزاء، وأجيري موريس في الدقائق 21 و51 و57.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل منتخب الرأس الأخضر مع ضيفه ليسوتو سلبيًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك، تتصدر أوغندا الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق خمس نقاط عن تنزانيا، وجاءت ليسوتو ثالثة برصيد 6 نقاط، وأخيرًا الرأس الأخضر برصيد 5 نقاط.