بعد ظهوره مع اللبنانية جيسي عبدو.. صورة فتاة تحتضن محمد صلاح تثير غضب جمهوره

لم تكن صورة الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، مع المذيعة والفنانة اللبنانية جيسي عبدو، هي الوحيدة التي أثارت التساؤلات وغضب جمهور نجم منتخب مصر، ولكن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أخرى لفتاة تحتضن صلاح، خلال تواجده في حدث دعائي، أمس السبت، في دبي.

ونشرت جيسي عبدو صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“ معلقة عليها: ”فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح“، الصورة التقطت لهما أثناء تصوير محمد صلاح إعلان لإحدى المنتجات في دبي.

ويعتبر مسلسل ”سك على اخواتك“ هو آخر عمل درامي قدمته جيسي عبدو، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وجسدت جيسي خلال أحداث المسلسل شخصية زينة أخت علي ربيع، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سعادة شاب ريفي بسيط، يعرف أن والده ما زال على قيد الحياة، وأنه شخص ثري ولديه أخوات بنات، ويحاول من خلال أحداث المسلسل أن يقترب من أخواته ويكسب حبهن وينجح في النهاية.

ويقضي صلاح حاليًّا إجازة قصيرة في دبي، وغاب عن مباراة منتخب بلاده في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ”مصر 2019″، التي تعادل فيها أمام مضيفه النيجر بهدف لكل منهما، أمس.

وتواجد صلاح في أحد المولات الشهيرة في دبي للترويج لإحدى شركات الملابس الشهيرة، كما التقى صلاح بعضًا من مشجعيه الأطفال ورد على أسئلتهم بشكل ظريف.

كما نشرت الفاشونيستا هادية غالب صورًا جمعتها بنجم ليفربول الإنجليزي ولاعب مُنتخب مصر، وذلك داخل مول تجارى في دبي ضمن مشهد دعائي داخل إعلان آخر للشركة الراعية لمحمد صلاح.

وعلقت هادية غالب على الصور قائلة: “كنت سعيدة جدًّا بمقابلة محمد صلاح اليوم، وهو فعلاً نموذج يحتذى به للنجاح والعمل الجاد والتفاني لن تصدق ما قاله لي”.

وتجول صلاح في مركز ”دبي مول“ التجاري، برفقة حِراسته الخاصة بالإضافة إلى بعض المسؤولين، وأحاط به العديد من المعجبين لمحاولة التقاط صورة معه.

كما ظهرت صورة أخرى لفتاة قامت باحتضان محمد صلاح، أثناء تواجده بالمول؛ ما عرَّضه للعديد من الانتقادات اللاذعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.