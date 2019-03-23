موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم

شهد، اليوم السبت، أحداثاً مثيرة في الكرة المصرية سواء على مستوى ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الذي تعادل مع النيجر بهدف لكل منهما في ختام مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وتستعرض ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والأندية اليوم السبت:

منتخب مصر يثير المخاوف

أثار منتخب مصر مخاوف الجماهير بعد أن قدم أداءً باهتاً في لقاء النيجر الذي شهد مشاركة 5 وجوه جديدة لأول مرة هم أحمد أيمن منصور ونبيل عماد ”دونجا“ وعمار حمدي ومصطفى محمد وعبد الرحمن مجدي.

ونال منتخب مصر انتقادات حادة بعد أن ظهر بمستوى باهت قبل 3 شهور فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأكد المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة أنه كان يلعب للفوز ولكنه اهتم بشكل أكبر بمنح الفرصة لبعض الواعدين والعناصر الجديدة لإكسابها الثقة.

أنباء سارة للأهلي

تأكدت جاهزية الحارس محمد الشناوي وعمرو جمال وهشام محمد لاعبي الأهلي لخوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري المؤجلة من الجولة السابعة عشر للدوري المصري بعد أن تعافى الثلاثي من الإصابة.

وشارك اللاعبون الثلاثة في مران اليوم السبت ليصبح الثلاثي جاهز لخوض مباراة القمة كما عقد الأورغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه وطالبهم بالفوز على الزمالك.

وتأهل فريق السيدات للكرة الطائرة إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على الأنابيب الكيني ليضرب موعداً يوم الإثنين المقبل مع فريق قرطاج التونسي الذي فاز على المجمع البترولي الجزائري.

أزمة عمومية الزمالك

تفجرت أزمة اجتماع العمومية لنادي الزمالك والتي رفضت اللجنة الأولمبية اعتمادها بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا برفض قرار اللجنة الأولمبية وتأكيد صحة اجتماع العمومية.

وشن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوماً حاداً على هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وأكد أنه لا بد من تنفيذ الحكم واعتماد عمومية النادي خاصة أن أي قرار آخر يهدد بعزل وزير الرياضة أشرف صبحي.

اختبار مواهب المنتخب الأولمبي

خاض منتخب مصر الأولمبي مراناً في معسكره بإسبانيا بحضور 12 لاعباً مصرياً محترفاً في أوروبا من أبناء الجاليات.

ويأتي من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين شاركوا في المران عمر ياسين لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحت 20 عاماً كما أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه سعيد بالتواصل مع هذا العدد ويبحث عن تكرار تجربة محمد زيدان الذي كان محترفاً في الدنمارك ولا يعلم عنه أحد قبل أن يكتشفه غريب مع منتخب مصر.

تألق سيفوينتي وإصابة بوسكا

خاض فريق بيراميدز مباراة ودية ضد الإنتاج الحربي وفاز بها بنتيجة 5-4 وسجل الإكوادوري جون سيفوينتي مهاجم الفريق هاتريك.

وأعلن النادي المصري إصابة حارسه أحمد عبد الحليم بوسكا في مباراة بتروجيت الودية والاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.