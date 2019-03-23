أهداف مباراة مصر والنيجر.. 1-1 (فيديو)

سجل محمود حسن ”تريزيغيه“ الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك نظيره النيجر، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس لأمم الأفريقية 2019، على إستاد الجنرال ”سيناي كونشاي“ في العاصمة نيامي.

هدف مصر الأول جاء بعد تمريرة بينية من عمار حمدي ويقابلها تريزيغيه ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها وتهز شباك النيجر في الدقيقة 47.

هدف اول للمنتخب المصري من محمود تريزيجية pic.twitter.com/Kl7MYlB1sM — محمد علي (@Mohamme04026924) March 23, 2019

وفي الدقيقة 81 يحرز منتخب النيجر التعادل عن طريق أمادو موتاري.

صارووووووخ يعادل النتيجة 1-1 pic.twitter.com/OsW6fwpzPy — محمد علي (@Mohamme04026924) March 23, 2019

وكان منتخب مصر ضمن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، سواء بنتائجه في المجموعة العاشرة التي يحتل فيها حاليًا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، متساويًا مع منتخب تونس المتصدر بـ 12 نقطة أيضًا، أو بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، بسحب تنظيم بطولة أفريقيا من الكاميرون، وإسنادها إلى مصر، بعدما تفوقت على جنوب أفريقيا في سباق الترشح لاستضافة الحدث القاري الأبرز.

والتقى منتخبا مصر والنيجر من قبل في أربع مواجهات، فازت مصر في ثلاث مواجهات، بينما فازت النيجر في مواجهة واحدة، بينما اختفت نتيجة التعادل في مواجهات الفريقين.

سجلت مصر في مرمى النيجر 10 أهداف، بينما سجل منتخب النيجر هدفًا وحيدًا في الشباك المصرية.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين، حيث ستقام مباريات البطولة على ستة ملاعب هي ”القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والإسماعيلية، السويس“، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنطلق بها المسابقة بمشاركة 24 منتخبًا، وكذلك ستقام لأول مرة في الصيف، بعدما كانت تلعب البطولة في شهر يناير وبمشاركة 16 منتخبًا فقط.