تشكيل منتخب مصر ضد النيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا‎

سيعتمد المدرب المكسيكي خافيير أجيري على وجوه جديدة في مباراة منتخب مصر مع النيجر، في ختام مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وضمن منتخب مصر التأهل إلى البطولة إلى جانب منتخب تونس عن المجموعة العاشرة، حيث تصدر نسور قرطاج الترتيب.
ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر أمام النيجر بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: كريم حافظ- أحمد أيمن منصور- علي جبر- محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية- عماد نبيل دونغا- علي غزال.
خط الهجوم: عمرو وردة – عمار حمدي- أحمد حسن كوكا.
يشار إلى أن المنتخب المصري تغلب 6/0 على النيجر في مباراة الذهاب.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون.