القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يختتم المنتخب المصري مبارياته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، عندما يلاقي النيجر، اليوم السبت، في الجولة السادسة من المجموعة العاشرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت محمد الكواليني.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وضمن منتخب مصر التأهل للبطولة إلى جانب منتخب تونس الذي تصدر ترتيب المجموعة العاشرة بـ 15 نقطة، مقابل 12 لمصر.

وسبق أن التقى منتخب مصر 4 مرات مع النيجر، حقق فيها الفراعنة 3 انتصارات، مقابل فوز للنيجر.

وسيعتمد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على عناصر جديدة، حيث سيفضل إراحة العناصر الأساسية؛ بعد أن ضمن التأهل لكأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر بعد سحبها من الكاميرون؛ لعدم الجاهزية.

ويعود أحمد الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة، بعد غياب تجاوز العامين، حيث كان آخر ظهور له بقميص الفراعنة في أمم أفريقيا بالجابون يناير 2017.