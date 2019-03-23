موعد مباراة منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يلاقي منتخب مصر منافسه النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت محمد الكواليني.

وضَمِن المنتخب المصري التأهل إلى البطولة عن المجموعة العاشرة، بعدما احتل المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن منتخب تونس الذي لعب جميع مبارياته.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مصر 6/0 على النيجر.

وحقق منتخب مصر 3 انتصارات، مقابل فوز للنيجر في 4 مباريات بين المنتخبين.

ويعتمد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، على عدد من الوجوه الجديدة أمام النيجر، إذ سيريح عددًا كبيرًا من العناصر الأساسية، بعد ضمان التأهل.

يشار إلى أن مصر ستستضيف البطولة بعد سحبها من الكاميرون.