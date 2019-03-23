حوار.. مارتن لاسارتي يتحدث عن سواريز ومحمد صلاح وغريزمان وجوزيه والزمالك (فيديو)

تحدث المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في حوار شامل لقناة ناديه قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في قمة بطولة الدوري يوم 30 مارس الجاري.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في السطور القادمة كافة تفاصيل حوار لاسارتي الذي تحدث خلاله عن كافة الأمور التي مرت في مسيرته الكروية والتدريبية وأيضًا عن الأهلي المصري:

– بداية .. كيف كانت المفاوضات معك من جانب النادي الأهلي؟

لاسارتي: ”تحدث أحد الوكلاء مع مدير أعمالي عن ترشيحي للعمل في الأهلي، وبالفعل تمت اتصالات ودرست الأمر وشاهدت مباريات للفريق وعلمت بجماهيرية وشعبية النادي وكونه أحد أكثر 10 أندية في العالم حصدًا للبطولات، وهو ما شجعني على قبول المهمة“.

-هل مرت المفاوضات سريعًا مع إدارة الأهلي؟

لاسارتي: ”لا شيء يحدث بين يوم وليلة.. درس كل طرف الآخر، ولكنني كنت واثقًا أنني سأدرب هذا الفريق، وهو ما حدث“.

-كيف كان لقاؤك مع محمود الخطيب رئيس النادي بعد توليك المهمة؟

لاسارتي: ”كان لقاء وديًّا ورائعًا.. الرئيس شرح لي كافة الأمور عن النادي، وعلمت من خلال الإنترنت أنه أحد رموز الكرة في الأهلي ومصر، وترك لي انطباعًا إيجابيًا في بداية عملي“.

-توليت الأهلي في ظروف صعبة بسبب النتائج السيئة والإصابات .. كيف تعاملت مع الأمر؟

لاسارتي: ”بالفعل، كانت الظروف صعبة والمباريات متتالية، عملت مع الجهاز المعاون على إعادة الثقة والتأكيد على روح الجماعة والفريق، واستعدنا الانتصارات“.

-اشرح لنا دور الجهاز المعاون معك بالتفصيل؟

لاسارتي: ”طارق سليمان له دور محدد كمدرب لحراس المرمى، ومحمد يوسف وسامي قمصان يساعدان بشكل كبير في كشف أوراق المنافسين وتقييم اللاعبين ومنح النصائح بالنسبة لأرضية الملاعب وظروف البلدان الأفريقية، وأيضًا تفاصيل فنية تدعمنا، بجانب الدور الإداري لسيد عبدالحفيظ. وهناك سباستيان المساعد الخاص بي وله صلاحيات فنية، وأليخاندرو المعد البدني، والجميع سعيد ويعمل من أجل مساعدة الفريق“.

-ماذا عن الأكلات المصرية؟ وهل زرت معالم السياحة المصرية؟

لاسارتي: ”بالطبع، أحببت وجبة الكفتة، ولم أحب الملوخية كثيرًا، وزرت الأهرامات والمتحف المصري.. أنا أحب مصر وشغوف بمعرفة حضارات الشعوب“.

-هل تشعر بالضغوط نتيجة بحث الأهلي الدائم عن الانتصارات؟

لاسارتي: ”من الطبيعي أن يلعب أي فريق بطل للفوز، وهو ما أبحث عنه كمدرب، ولكنني أدرك جيدًا أن كرة القدم فوز وهزيمة. ريال مدريد يخسر وباريس سان جيرمان وبرشلونة.. لا أحد يفوز دائمًا“.

-الأهلي يملك جماهير عريضة، وتتحدث أمام 60 مليون مدرب أهلاوي مشجعين للنادي .. ألا تشعر بهذه الضغوط؟

لاسارتي: ”إذا كنت تقصد هذا.. بالفعل، هذا هو الضغط الحقيقي، ولكن ما لمسته أن الجميع هنا حنون وعاطفي ويدعمني بشكل كبير، وهو ما يعطينا دفعة للأمام، وسنقاتل لإسعاد هذه الجماهير“.

-لماذا تألق محمد هاني، الظهير الأيمن، تحت قيادتك؟

لاسارتي: ”هاني لاعب جيد جدًا كان ينقصه فقط الثقة والخبرة نتيجة المشاركة، والأهم أن تصحح أخطاءك باستمرار.. وليس هاني وحده من يظهر بشكل جيد، أنا يهمني في المقام الأول الفريق ثم مصلحة اللاعبين“.

-ظهر هذا التطور أيضًا في لاعب مثل كريم وليد نيدفيد الذي كان مكروهًا لدى الجماهير .. ما السبب؟



لاسارتي: ”كريم لاعب موهوب ويؤدي أدوارًا عديدة في وسط الملعب ولديه شخصية رائعة.. لم أشركه في أحد اللقاءات ولم أشعر بأنه غاضب ولم يطلب الحديث معي رغم أنه كان متألقًا قبلها.. أنا حزين لغيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الإنذارات“.

-هل يعاني الأهلي مشكلة دفاعية؟



لاسارتي: ”لا.. الفريق يؤدي دفاعيًا بشكل ممتاز، ولكن ينقصنا المزيد من التطور. سعد سمير قدم مباراة رائعة أمام شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، وأيمن أشرف يؤدي بشكل جيد، ورامي ربيعة عاد من إصابة طويلة، وسيتم تجهيز أحمد علاء ومحمد نجيب، كما أن ياسر إبراهيم أصبح أكثر جدية ويشارك باستمرار“.

-وكيف ترى أداء خط الوسط؟

لاسارتي: ”الفريق لديه قدرة على تنويع طرق اللعب، نجيد مواجهة الفريق الذي يبحث عن الاختراق من العمق بالضغط من خلال هشام محمد وعمرو السولية وكريم نيدفيد، ولم يلعب معي حسام عاشور باستمرار ولكنه يملك الخبرات الطويلة، وهناك حمدي فتحي“.

-لماذا تطور معك أداء عمرو السولية؟

لاسارتي: ”في رأيي، السولية لاعب مهم في خطتي، يجيد الدفاع والاختراق من العمق والتسديد وبناء الهجمات والتسجيل.. في أول لقاء لي تابعته للأهلي في المدرجات جمعني حديث بصديقي المكسيكي خافيير أجيري الذي درب معي في الدوري الإسباني ويقود منتخب مصر حاليًا، ونال السولية إشادة كبيرة. في رأيي، السولية لاعب وسط مهاجم عصري“.

-البعض يتحدث عن خلافات بينك وبين أحمد فتحي ووليد سليمان، ثنائي الفريق؟

لاسارتي: ”فتحي عائد من إصابة طويلة، ومحمد هاني يسير بخطى ثابتة، ووليد ما زال مصابًا، وبالنسبة لي، أعلم وليد جيدًا وكنت معجبًا بأدائه قبل تولي قيادة الفريق“.

-هل طلبت التعاقد مع حارس مرمى جديد؟

لاسارتي: ”لم يحدث ذلك، الحراس لدينا مميزون، سواء محمد الشناوي أو شريف إكرامي أو علي لطفي“.

-لماذا لم يحصل بعض البدلاء مثل أحمد الشيخ ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي على فرص عديدة؟

لاسارتي: ”الرأي العام يفهم كلامي حين أتحدث عن وجود عدد كبير في هذا المركز.. في النهاية يلعب واحد أو اثنان، وأنظر لمصلحة الفريق“.

-ماذا عن صالح جمعة؟

لاسارتي: ”لاعب موهوب ومهاري، وعندما توليت المهمة كان خارج القائمة، ولكن، تم قيده ويتم تجهيزه جيدًا وسيحصل على الفرصة في الوقت المناسب“.

-هل ترى أزمة بسبب كثرة البدائل في الهجوم؟

لاسارتي: ”أحيانًا الأزمة تكون بسبب النقص العددي أو كثرة البدائل.. أتمنى كمدرب أن يكون مسموحًا لي اللعب بخطة تضم كل المهاجمين، ولكن هذا لن يحدث“.

-هل خسرت لاعبًا مثل الأنغولي جيرالدو في القائمة الأفريقية لمشاركته مع فريقه السابق أول أغسطس في نسخة دوري الأبطال الحالية؟

لاسارتي: ”بكل تأكيد، ولكنني أعلم ذلك وأتعامل معه جيدًا“.

-كيف ترى صفقات الشتاء الماضي؟

لاسارتي: ”كانت مهمة جدًا لترميم صفوف الفريق الذي كان يعاني نقصًا حادًا في بعض المراكز“.

-هل شاركت في اختيار هذه الصفقات؟

لاسارتي: ”بالفعل.. شاركت في اختيار حسين الشحات وشاهدت مباريات له في العين الإماراتي وأيضًا رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، وهناك صفقات لم تكتمل نظرًا للمغالاة المالية وأيضًا شروط قيد 4 أجانب فقط في القائمة“.

-لماذا لم يظهر رمضان صبحي وحسين الشحات بالمستوى المطلوب؟

لاسارتي: ”رمضان لم يشارك لفترة طويلة في إنجلترا، وهو في طريقه لاستعادة مستواه، أما الشحات فهو يتعلم تدريجيًا أنه يلعب في فريق كبير“.

-هل لفت نظرك لاعبون آخرون بالدوري المصري وهل طلبت ضم أحدهم؟

لاسارتي: ”بالطبع، ولكنني لن أتحدث سوى عن فريقي، ولم أفكر بعد في الصفقات الجديدة، لأنني لا أعلم ماذا سيحدث غدًا حتى أقرر شيئًا سيحدث بعد 4 شهور“.

-ماذا عن مباراة الزمالك القادمة؟

لاسارتي: ”مباراة صعبة ومهمة .. في العالم كله هذه اللقاءات ينتظرها الجميع مثل الكلاسيكو في إسبانيا، وأدرك أجواء هذه المباريات جيدًا، ونسعى للفوز لاعتلاء صدارة الدوري، وأيضًا الفوز على المنافس الرئيسي“.

-هل ستحسم مباراة القمة لقب الدوري؟

لاسارتي: ”لا طبعًا، هناك العديد من المباريات، ولكنها مواجهة مهمة للفريقين“.

-هل تحضر مفاجأة للزمالك؟

لاسارتي: ”الحديث عن هذا الأمر صعب لأننا نتدرب حاليًا من دون الدوليين، وما زال هناك أسبوع على المباراة، ولكن، من الوارد أن تكون هناك مفاجأة“.

-كيف ترى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

لاسارتي: ”لقاء قوي، كنت أتمنى ألا نقع في هذه المواجهة مبكرًا، ولكن صن داونز فريق قوي ويلعب كرة سريعة ونحن نسعى أيضًا للفوز، وأنا سعيد أننا سنلعب في أجواء جيدة وملاعب مميزة في جنوب أفريقيا.. سنلعب للفوز بلقب دوري الأبطال وعبور كل المنافسين“.

-هل تزعجك رحلات أفريقيا الطويلة واختلاف ظروف المناخ؟

لاسارتي: ”أنا متعود على هذه الأمور بحكم عملي سابقًا في قارة أمريكا الجنوبية، الأهم أن تتعامل مع الواقع وتحقق الانتصارات“.

-هل لك تعليق على أرضية الملاعب في مصر وأفريقيا؟

لاسارتي: ”الاستادات جيدة، وخاصة في مصر، ولكن الملاعب مختلفة، ونتعامل مع كل الظروف“.

-من اللاعب في الأهلي الذي تراه امتدادًا لمسيرتك كلاعب؟

لاسارتي: ”سعد سمير، أشعر بأنه يلعب مثلي“.

-كيف كان لقاؤك مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق؟

لاسارتي: ”سعدت بهذا اللقاء وأتمنى تكراره، وقمت باللقطة الشهيرة بالتمسح في ملابسه بعدما علمت أنه الأكثر حصدًا للبطولات مع الأهلي، وأتمنى السير على نهجه“.

-هل تعلم شيئًا عن الجيل الذهبي للأهلي بقيادة محمد أبوتريكة ومحمد بركات؟

لاسارتي: ”بالطبع عرفت وسمعت عنهم بعد أن حضرت وتابعت أحاديث الجماهير عنهم وشاهدت صورهم. من الجميل أن يخلد التاريخ ما فعلوه“.

-اكتشفت نجومًا عالميين في مسيرتك على رأسهم لويس سواريز .. ما رسالتك له؟

لاسارتي: ”سواريز لاعب مقاتل. كنت حزينًا لتراجعه منذ فترة ووجهت له رسالة، وقد عاد للتهديف. هو لاعب ممتع“.

-ماذا عن الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني؟

لاسارتي: ”غريزمان راهنت عليه، والبعض انتقدني لأنه نحيف ولن يقوى على الالتحامات، ولكنه لاعب شبه متكامل، يلعب بسرعة ويلعب بهدوء ويسجل بالرأس والأقدام“.

-هل ما زلت على علاقة بهما؟

لاسارتي: ”بالطبع.. عندما فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم الأخيرة أرسلت رسالة لغريزمان عبر الهاتف ورد عليّ بإرسال صورة لكأس العالم“.

-كيف ترى صيام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن التهديف؟

لاسارتي: ”صلاح ظاهرة لاعب كبير، ولكن الضغوط تحاصره، أعتقد أن أنباء رغبة ريال مدريد الإسباني في ضمه تزيد الضغط عليه، ولكنني واثق أنه سيعود لهز الشباك، لأن أي مهاجم في العالم يحدث له هذا الأمر“.

-لماذا المدرب اللاتيني ليس منتشرًا في العالم؟

لاسارتي: ”أعتقد أنها مسألة نسبية، برشلونة قاده من قبل مدرب أرجنتيني وأيضًا العديد من الأندية العربية، وحتى في مصر هناك رامون دياز يقود بيراميدز“.

-كيف ترى استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا؟

لاسارتي: ”أمر رائع، وأتمنى أن أحتفل مع الشعب المصري بالتنظيم وبحصد اللقب“.