هل يتعرض مرتضى منصور لعقوبات جديدة بعد هجومه على اتحاد الكرة والحكام؟ ‎(فيديو)

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجدل مجددًا بعد هجومه الشديد على أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام.

وطالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بإدارة مباريات فريقه حتى نهاية الموسم الحالي بوساطة حكام أجانب، بعد التعادل 2-2 مع المقاولون العرب في مباراة مؤجلة أمس الأربعاء.

اتهامات لاتحاد الكرة بالتواطؤ

واتهم منصور اتحاد الكرة بأنه ”مرتعش“، وقال في تصريحات تليفزيونية: ”عاوز دكر يطلع يقول لي إن محمد الحنفي مش متعمد إيذاء الزمالك، لو حد دافع عنه يبقى مرتشي أو جبان“.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: ”مباريات الفريق المقبلة في الدوري حتى نهاية الموسم بإدارة تحكيمية أجنبية، لن يدير حكم مصري أي لقاء للزمالك حتى نهاية الموسم. سنجلب حكامًا من الخارج للمباريات المقبلة للفريق“.

وأضاف: ”حكم مباراة الأمس احتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب ليس لها أساس من الصحة منحته التعادل، الزمالك له ركلة جزاء واضحة بعد تسديدة حازم إمام، مدافع الزمالك، التي اصطدمت بيد لاعب المقاولون داخل المنطقة“.

وحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء سجل منها أحمد علي هدف التعادل 2-2 قبل عشر دقائق على النهاية.

وأهدر الزمالك تقدمه مرتين خلال تعادله 2-2 مع المقاولون العرب ليصبح الفارق نقطتين فقط مع غريمه الأهلي، حامل اللقب، قبل مواجهتهما في قمة المسابقة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة مقابل 51 للأهلي بعد 22 مباراة. وسيلتقي الغريمان في المباراة القادمة يوم 30 مارس/ آذار الجاري في قمة قد تؤثر نتيجتها في حسم اللقب.

اتجاه لفرض عقوبات جديدة

كان اتحاد الكرة المصري قد قرر معاقبة مرتضى منصور بالإيقاف لمدة 3 شهور، على خلفية تصريحاته بحق مسؤولين في النادي الأهلي وبعض أعضاء اتحاد الكرة، فضلًا عن تلقيه عقوبات سابقة بالإيقاف لمدة عام من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية، إضافة إلى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهوره على جميع وسائل الإعلام المصرية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد إيقاف منصور لمدة عام، بسبب تصريحاته وخروجه عن النص في الفترة الأخيرة في حق المسؤولين عن اللعبة، ومن بينهم رئيس الاتحاد الدولي لليد، حسن مصطفى.

ومن المنتظر أن يسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عقوبات جديدة ضد مرتضى منصور حال ثبوت اتهامه بالسب والقذف في حق أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت مصادر إن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام ينوي تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك بسبب هجومه على الحكم محمد الحنفي بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ما يعرض رئيس الزمالك لعقوبات جديدة.