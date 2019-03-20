تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

لم تشهد الملاعب الأوروبية والإفريقية لقاءات محلية باستثناء لقاء مؤجل في مصر وفتحت المجال للقاءات دولية ودية وتصفيات نهائيات أمم إفريقيا تحث 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تحتضنها مصر بين 8 و22 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 .

الدوري المصري

ضيع فريق الزمالك نقطتين بتعادله أمام المقاولين العرب 2-2 في لقاء برسم الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز ليفشل في رفع الفارق عن مطارده ومنافسه الأهلي الثاني والذي لم يعد يفصله عن المركز الأولى سوى نقطتين.

تصفيات أمم إفريقيا تحت 21 سنة

حققت منتخبات تونس وليبيا والسودان تحت 23 سنة نتائج جيدة في لقاءات ذهاب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد عودة المنتخب التونسي بتعادل سلبي من جنوب السودان وتحقيق المنتخب الليبي لمفاجأة كبيرة بفوزه على منتخب نيجيريا 2-0 وفوز المنتخب السوداني على كينيا 2-0.

وخسر المنتخب المغربي خارج أرضه أمام منتخب جمهورية الكونغو 2-0 ليضع نفسه في موقف صعب للتأهل للدور الثالث في لقاء الإياب الذي يجرى الأحد في الرباط.

لقاءات ودية للمنتخبات العربية

افتتح المنتخب العراقي دورة الصداقة الدولية الثلاثية التي يحتضنها ملعب البصرة في العراق بالفوز على سوريا 1-0، ويشارك في البطولة أيضا المنتخب الأردني.

كما فاز المنتخب العماني في لقاء ودي على أفغانستان 3-0 .

لقاءات ودية للمنتخبات العالمية

تعادل المنتخب الألماني مع نضيره الصربي 1-1 في لقاء ودي بولفسبورغ في أول ظهور للماكينات الألمان بعد نكستي كأس العالم روسيا 2018 ودوري الأمم الأوروبية.

كما منح بنجامين ودبيرن الفوز لمنتخب ويلز أمام ترينيداد وتوباغو في الدقيقة الأخيرة في لقاء ودي.