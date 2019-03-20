ترتيب الدوري المصري بعد تعادل نادي الزمالك أمام المقاولون العرب (شاهد)

أهدر الزمالك المتصدر تقدمه مرتين خلال تعادله 2-2 مع المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، ليصبح الفارق نقطتين فقط مع غريمه الأهلي، قبل مواجهتهما في قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق هذا الشهر.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة مقابل 51 للأهلي بعد 22 مباراة، وسيلتقي الغريمان في المباراة القادمة يوم 30 مارس/ آذار الجاري في قمة قد تؤثر نتيجتها في حسم اللقب.

تقدم الزمالك قبل انتهاء الشوط الأول بضربة رأس رائعة من المدافع محمود حمدي (الونش) بعد ركلة ركنية.

لكن بداية الشوط الثاني كانت مثالية للمقاولون بعد أن تعادل بتسديدة جانبية من عبد الوهاب إسماعيل، باغتت الحارس محمود عبد الرحيم (جنش).

ونال الزمالك ركلة جزاء أضاعها المدافع محمود علاء هداف الفريق، بعد أن تصدى لها محمود أبو السعود، لكن لسوء حظ الحارس ارتدت الكرة إلى طارق حامد ليتابع الكرة في الشباك في الدقيقة 63.

لكن المقاولون حصل على ركلة جزاء أخرى سجل منها أحمد علي هدف التعادل قبل عشر دقائق على النهاية، رافعًا رصيده إلى 13 هدفًا في صدارة هدافي الدوري بفارق هدف واحد عن علاء.

ورفع المقاولون، الذي يقوده المدرب عماد النحاس مدافع الأهلي السابق، رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: