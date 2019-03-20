مواجهة الزمالك وحسنية أغادير وقمة النجم الساحلي والهلال أهم مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عن 4 مواجهات قوية مرتقبة على رأسها الصدام المثير بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي والذي يعد أقوى لقاءات القرعة.

ويضم دور الثمانية أيضًا لقاءات قوية بين الزمالك المصري وحسنية أغادير المغربي كما يلتقي نكانا الزامبي مع الصفاقسي التونسي ويلعب غورماهيا الكيني مع نهضة بركان المغربي في هذا الدور.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية:

نكانا الزامبي × الصفاقسي التونسي

يلتقي نكانا مع الصفاقسي لأول مرة في تاريخ لقاءات الفريقين، ويبحث الفريق التونسي عن استعادة اللقب القاري الذي يحمله 3 مرات ولم يفز به منذ عام 2013.

وجدد الصفاقسي دماءه وأسلوب اللعب مع المدرب الهولندي رود كرول الذي يعتمد على تألق فراس شواط هداف الفريق بجانب قوة النيجيري كينغسلي سوكاري في خط الوسط، ويراهن نكانا على سرعات الثنائي كالفين ورونالد كامبامبا نجمي الفريق بجانب اللاعب الموهوب والتر بواليا.

وقال أنيس بوجلبان، لاعب الصفاقسي التونسي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن نكانا سيكون منافسًا قويًا لأنه فريق سريع موضحًا أنه شاهد المنافس ويعلم قدراته وسرعات لاعبيه خاصة أن الصفاقسي لديه طموح كبير للتتويج هذا الموسم.

وأوضح أن الصفاقسي سيكون الأوفر حظًا للتأهل في ظل خبرات لاعبيه مؤكداً أن الحذر مطلوب أمام الفريق الزامبي.

غورماهيا الكيني × نهضة بركان المغربي

يلعب غورماهيا ضد نهضة بركان لأول مرة، ويأمل الفريق الكيني بقيادة مدربه التركي حسن أوكتاي مواصلة مغامرته لاستعادة أمجاد الماضي بالبطولة بعدما ظهر بصورة طيبة في دور المجموعات وتأهل على حساب نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ويعتمد جور ماهيا على قائده دينيس أوليتش بجانب الهداف الرواندي جاك توسينغي بينما يراهن نهضة بركان على خبرته التي اكتسبها في الموسم الماضي والتي شهدت التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية مع المدير الفني منير الجعواني الذي يعتمد على هدافه التوغولي لابا كودجو.

النجم الساحلي التونسي × الهلال السوداني

يبقى هذا اللقاء الأقوى بكل المقاييس خاصة أن الفريقين تقابلا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007 وتأهل النجم الساحلي كما تعادلا في لقائي دور المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2017.

ويعتمد النجم الساحلي على خبرة مدربه الفرنسي روجيه لومير وقدرات بعض نجومه أمين بن عمر وإيهاب المساكني وماهر الحناشي وداروين غونزاليز بينما يتطلع الهلال للعودة للتألق أفريقيا مع نجمه وليد بخيت المتألق وجيوفاني دا سيلفا.

الزمالك المصري × حسنية أغادير المغربي

يبدو هذا اللقاء شرساً بين الفريقين العربيين خاصة أن الزمالك أطاح بفريق مغربي من البطولة وهو اتحاد طنجة.

ويسعى الزمالك مع مدربه السويسري كريستيان غروس لعبور العقبة المغربية بالرهان على تألق الفريق الأبيض هذا الموسم بوجود بعض العناصر المميزة مثل محمود كهربا والتونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي بجانب الثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد.

ويراهن حسنية أغادير على تألق بعض لاعبيه المميزين مثل جلال الداودي والصربي ميروسلاف ماركوفتش والمهدي أوبيلا وإدريس بناني مع المدرب الإسباني ميجيل جاموندي.

وأكد طارق مصطفى مدرب الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق لأن حسنية أغادير فريق قوي وسريع ويلعب كرة قوية موضحاً أنه يعلم فريق أغادير جيداً لأنه عمل بالدوري المغربي لسنوات ومع فريق سريع واد زم هذا الموسم.

وأشار إلى أن الزمالك سيكون في مهمة ليست سهلة أمام حسنية أغادير وفوارق الخبرات ستلعب دورها لصالح الفريق المصري.