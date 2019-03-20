القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، في استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء على شاشتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 52 نقطة محتلًا صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر لقاء واحدًا فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز في 10، وتعادلوا في 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.

التقى الزمالك والمقاولون العرب في 70 مباراة بالدوري، فاز الفارس الأبيض في 47 مباراة، مقابل 7 انتصارات لذئاب الجبل، وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة.

سجل أبناء ميت عقبة 104 أهداف في شباك المقاولون في لقاءاتهم الـ70 بينما تلقت شباكه 42 هدفًا.

أول مواجهة جمعت بين الفريقين في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم (1978-1979)، وانتهت بفوز المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أكثر اللاعبين مشاركة أمام ذئاب الجبل، حيث خاض 14 مباراة بالدوري.

يتقاسم 6 زملكاوية لقب هداف مواجهات الفريقين وهم (جمال عبد الحميد – جمال حمزة – حسام حسن – أسامة نبيه – طارق السيد – طارق يحيى) وسجل كل منهم 4 أهداف.