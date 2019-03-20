مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام، مساء اليوم الأربعاء، مباراة مهمة في الدوري المصري الممتاز بين المقاولون العرب والزمالك وتبدأ المباريات الدولية الودية بلقاء العراق وسوريا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الأربعاء الـ20 من مارس/آذار والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

المقاولون العرب VS الزمالك، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD

العراق VS سوريا ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية الودية، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي العراقية الرياضية والكأس.

القادسية VS الفحيحيل في قبل نهائي كأس الاتحاد الكويتي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الكويتية.