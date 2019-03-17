شادي محمد يسب الزمالك في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشادي محمد قائد فريق الأهلي المصري الأسبق، في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو يوجه هتافات مسيئة وشتائم لنادي الزمالك المنافس التقليدي للأحمر.

وظهر شادي محمد في مدرجات الدرجة الثالثة في ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء السبت برفقة مجموعة من الجماهير، وهو يغني نشيد الدوري في الجزيرة موجهًا السباب لنادي الزمالك.

وأثار تصرف شادي محمد استياء قطاع كبير من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجمت اللاعب، والذي يعد القائد التاريخي للنادي الأهلي بوصفه أكثر قائد حقق معه ألقابًا محلية وأفريقية.

ورد خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق عبر ”تويتر“ على فيديو شادي محمد قائلًا: ”للأسف ما أسمعه من شتائم من جمهور النادي الأهلي، ومن كابتن تاريخي للأهلي، أمام أعين مجلس الإدارة شيء لا يصدق“.

ولم يصدر أي رد رسمي من إدارة الأهلي عن هذه الواقعة، إلا أن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي كتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: ”كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المهمة اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري، وأن تتوج بفوز يصعد به إلى الأدوار النهائية في الكونفدرالية“.